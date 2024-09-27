Fitch, 8 büyükşehir belediyesi ve Türkiye Varlık Fonu’nun kredi notunu yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu ve 8 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti.

"B+"dan "BB-"ye çıkarıldı

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden tahvil temerrüt notları (IDR) "B+"dan "BB-"ye çıkarıldı. Kredi notlarının görünümü ise "durağan" olarak belirlendi.

İstanbul’un kıdemli teminat notu da yükseldi

Fitch, İstanbul'un kıdemli teminatsız notunu da "B+"dan "BB-"ye yükseltti.

Fitch ayrıca Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi tahvil ihraççı temerrüt notlarını (IDR) "durağan" görünüm ile "B+"dan "BB-"ye yükseltti.

“AAA” en yüksek kredi notu

Ülkelerin ve kurumların mali yapıları ile kurumsal performanslarını değerlendiren Fitch Ratings, açıkladığı bültenlerle yerel ve yabancı piyasalardaki yatırımcının ülke ve kurumlarla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlıyor. “AAA” kategorisi yatırım yapılabilir seviyede ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor.