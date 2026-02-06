Fitch, 9 belediyenin not görünümlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Manisa, Mersin ve Muğla büyükşehir belediyelerinin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi kredi notu görünümlerini “stabil”den “pozitif”e yükseltti. Kuruluş, söz konusu belediyelerin kredi notlarını ise ‘BB-’ seviyesinde teyit etti.

Fitch, bu adımın Türkiye’nin ülke kredi notu görünümünün kısa süre önce “pozitif”e revize edilmesinin ardından geldiğini belirtti.

Kuruluş, yerel ve bölgesel yönetimlere ilişkin değerlendirmelerin normalde takvimle sınırlı olduğunu, ancak ihraççıların kredi değerliliğinde önemli bir değişiklik yaşanması halinde planlanan inceleme tarihleri beklenmeden aksiyon alınabildiğini vurguladı.

Takvim dışı güncelleme

Fitch, Türkiye görünümündeki iyileşmenin belediyelerin kredi profilleri üzerinde anlamlı etkisi bulunduğunu ve bu nedenle takvim dışı bir güncellemenin gerekli görüldüğünü ifade etti.

Öte yandan Ankara, İzmir, Konya ve Manisa için planlı not güncelleme tarihi 5 Haziran 2026, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Muğla için ise 12 Haziran 2026 olarak açıklandı.