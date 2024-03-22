Fitch, 9 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ardından 9 büyükşehir belediyesi için de kredi notlarını yükseltti.

Fitch'den yapılan açıklamaya göre, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla ve Konya büyükşehir belediyelerinin kredi notu "B"den "B+"ya çıkarıldı.

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Manisa ve Muğla'nın kredi notu görünümleri "pozitif", İstanbul, Konya ve Mersin'in görünümleri ise "durağan" olarak belirlendi. Fitch ayrıca İstanbul'un kıdemli teminatsız notunu da "B"den "B+"ya yükseltti.