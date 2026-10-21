Fitch açıkladı: Türk bankalarının kâr marjları daraldı, sorunlu krediler arttı

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Artan fonlama maliyetleri, swap giderleri ve enflasyonun faaliyet giderleri üzerindeki baskısı, kârlılıktaki düşüşün başlıca nedenleri arasında gösterildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yüksek lira faizlerinin ve enflasyonist baskıların yıl boyunca bankaların kârlılığını etkilemeye devam etmesini bekliyor.

Bankaların kârlılık oranlarında gerileme

Fitch Ratings, üç aylık “Türk Bankaları İzleme Raporu”nda, rapor kapsamındaki bankaların ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar oranının 2026 yılının ikinci çeyreğinde daha da zayıfladığını belirtti.

Rapora göre, İran savaşının başlamasının ardından yükselen fonlama maliyetlerinin kâr marjlarını daraltması, swap maliyetlerindeki artış ve faaliyet giderleri üzerindeki devam eden enflasyonist baskı, kârlılıktaki gerilemede etkili oldu.

Rapor kapsamındaki bankaların ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar oranı, 2026 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 3,9 seviyesinden ikinci çeyrek sonunda yüzde 2,6’ya düştü. Bankacılık sektörünün genelinde ise aynı oran, yüzde 4,6’dan yüzde 3,3’e geriledi.

Fitch, Türk lirası faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyor. Enflasyonist baskıların 2026 yılı boyunca bankaların kârlılığını sınırlamayı sürdüreceğini öngören kuruluş, 2026 yılının sonlarında faiz indirimlerinin yeniden başlamasının ardından bu baskının 2027 yılında hafiflemesini bekliyor.

Takipteki kredilerde artış devam etti

Fitch raporunda, bankaların sorunlu kredi göstergelerindeki yükselişe de dikkat çekildi. Rapor kapsamındaki bankaların ortalama takipteki krediler (NPL) oranı, 2026 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 3,3 seviyesinden ikinci çeyrek sonunda yüzde 3,5’e çıktı.

Takipteki kredi oluşumu da aynı dönemde sınırlı bir artış gösterdi. Söz konusu oran, ilk çeyrekte yüzde 2,1 seviyesindeyken ikinci çeyrekte yüzde 2,2’ye yükseldi.

Raporda ayrıca, bankaların ortalama Tier 1 sermaye oranının 2026 yılının ikinci çeyreği sonunda yüzde 11,5 seviyesinde sabit kaldığı belirtildi. Fitch, bu görünümün kârların bir miktar zayıflamasını ve büyümenin yavaşlamasını yansıttığını kaydetti.

Döviz mevduatlarının payı geriledi

Fitch’in izleme raporuna göre, kapsamdaki bankaların toplam mevduatları içerisindeki döviz mevduatlarının payı, 2026 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 38,1 seviyesinden ikinci çeyrek sonunda yaklaşık yüzde 35,3’e geriledi.

Buna karşılık, bankaların toptan döviz fonlamasının toplam fonlama içindeki payı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde sabit kaldı.

Fitch, yılın geri kalanında bankaların dış borç ihraçlarının uygun piyasa koşulları ve fırsatlar doğrultusunda şekillenmeye devam etmesini bekliyor.