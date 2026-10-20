Fitch açıkladı: Türkiye’nin küresel ESG ihraçlarındaki payı yüzde 11,7

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Fitch Ratings, gelişmekte olan piyasaların dolar bazlı Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) borçlanma aracı ihraçlarını inceleyen analizini yayımladı. Rapora göre Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, 2026’nın ilk dokuz ayında Çin hariç gelişmekte olan piyasalar genelindeki ESG ihraçlarının yaklaşık yüzde 39’unu gerçekleştirerek öne çıktı.

Çin hariç gelişmekte olan piyasalardaki dolar cinsinden ESG ihraçları ocak-eylül döneminde 15 milyar dolar seviyesinde kaldı. Fitch, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 oranında azaldığını belirtti.

Türkiye’nin payı yüzde 11,7

Dolar cinsinden gerçekleşen ESG ihraçları ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yoğunlaştı. Gelişmekte olan piyasalar arasında Suudi Arabistan yüzde 20,9 pay ile ilk sıraya yerleşti.

Suudi Arabistan'ı yüzde 17,8 pay ile Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 15,9 ile Brezilya izledi. Hindistan piyasadan yüzde 12,5 oranında pay alırken, Türkiye'nin payı yüzde 11,7 olarak hesaplandı.

Körfez’de ESG borçlanma araçları 72,9 milyar doları aştı

Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde dolaşımdaki ESG borçlanma araçlarının toplam tutarı 2026’nın üçüncü çeyreği sonunda yıllık bazda yüzde 18 artış gösterdi. Böylece toplam tutar 72,9 milyar doları aştı. Bölge bankacılık sistemlerinde önemli bir yere sahip olan İslami bankaların talebiyle sukuk, bu toplamın yüzde 43’ünü oluşturdu.

Fitch’ten körfez bölgesi için ESG ihracatı tahmini

Fitch analizinde bölgenin geleceğine yönelik beklentilere de yer verdi. Kurum, sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümü planlarının piyasayı desteklediğini belirtti. Analistler ayrıca fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı talebinin KİK'i zirvede tutmasını beklediklerini kaydetti.

Fitch, Körfez bölgesinin ESG ihracatının bu yılın son çeyreği ile 2027'de artabileceğini öngördü. Kurum buna karşın jeopolitik oynaklığın piyasalar için aşağı yönlü risk oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.