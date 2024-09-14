  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti: İşte 2024, 2025 ve 2026 büyüme tahmini
Takip Et

Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti: İşte 2024, 2025 ve 2026 büyüme tahmini

Almanya'nın kredi notunu teyit eden Fitch, ülkenin 2024 yılında yüzde 0,1, 2025 yılında yüzde 1,1, 2026 yılında yüzde 1,4 büyüyeceği tahmininde bulundu. Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti: İşte 2024, 2025 ve 2026 büyüme tahmini
Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti. Yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AAA" olarak teyit edildi.

Fitch, kredi notunun, Almanya'nın çeşitlendirilmiş, yüksek katma değerli ekonomisini, güçlü kurumlarını ve mali ihtiyacı yansıttığını bildirdi.

Büyüme tahmini

Fitch, Almanya'nın 2024 yılında yüzde 0,1, 2025 yılında yüzde 1,1, 2026 yılında yüzde 1,4 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.

Ekonomi
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti
Maaşlar, şirketlerin kârları kadar artmadı
Maaşlar, şirketlerin kârları kadar artmadı
Sındırgı’da Aronya hasadı zamanı! Yüksek verim bekleniyor
Sındırgı’da Aronya hasadı zamanı! Yüksek verim bekleniyor
IBAN'la ödeme alanlara 250 milyon lira ceza: Lüks restoran zinciri de var, değerli taş firması da
IBAN'la ödeme alanlara 250 milyon lira ceza
Çin'de iç talepteki zayıflığın olumsuz etkisi sürüyor
Çin'de iç talepteki zayıflığın olumsuz etkisi sürüyor
Akdenizli balıkçılar 15 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecek
Akdenizli balıkçılar 15 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecek