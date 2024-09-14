Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti: İşte 2024, 2025 ve 2026 büyüme tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti. Yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AAA" olarak teyit edildi.

Fitch, kredi notunun, Almanya'nın çeşitlendirilmiş, yüksek katma değerli ekonomisini, güçlü kurumlarını ve mali ihtiyacı yansıttığını bildirdi.

Büyüme tahmini

Fitch, Almanya'nın 2024 yılında yüzde 0,1, 2025 yılında yüzde 1,1, 2026 yılında yüzde 1,4 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.