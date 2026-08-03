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Fitch, BBVA'nın güçlü performansına rağmen Türkiye riskine dikkat çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, BBVA'ya ilişkin değerlendirmesinde, bankanın güçlü kredi hacmi artışı ve farklı pazarlara yayılan faaliyet yapısının gelir performansı ile kârlılığını destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığını bildirdi. Ayrıca Fitch Ratings Türkiye’deki görece zayıf varlık kalitesinin risk unsuru oluşturduğunu kaydetti.

Haber Merkezi
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Fitch, BBVA'nın güçlü performansına rağmen Türkiye riskine dikkat çekti
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Kredi derecelendirme kuruluşu, BBVA'nın güçlü kârlılık performansında hızlı kredi büyümesinin belirleyici rol oynadığı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye riski sürüyor

Fitch, buna karşın bankanın hızlı büyümenin yaşandığı rekabetçi pazarlardaki faaliyetleri ile Türkiye’deki görece zayıf varlık kalitesinin risk unsuru oluşturduğunu kaydetti.

Raporda, bu risklere rağmen BBVA’nın sermaye yeterliliğinin hedef seviyelerin üzerinde kalmayı sürdürdüğü vurgulandı.

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