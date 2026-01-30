Fitch: Büyük Türk bankalarının notları ülke risklerine duyarlı kalıyor!

Fitch Ratings, yeni bir raporunda büyük Türk bankalarının kredi notlarının, Türkiye'nin ülke notuna ve yurt içi operasyonel çevreye halen yüksek derecede duyarlı olduğunu belirtti.

Fitch, Ocak 2026'da bu bankaların görünümünü, ülke görünümünün revizyonu ve özel bankalar için operasyonel çevre skorundaki iyileşen görünüm ile uyumlu olarak Durağan'dan Pozitif'e çevirdi.

Yedi büyük bankanın tamamının Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt Notları, Türkiye’nin "BB-" seviyesindeki ülke notu ile uyumlu bulunuyor. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin uzun vadeli notları ise Türkiye’nin "BB-" seviyesindeki ülke tavanı ile sınırlandırılıyor.

Kârlar ekonomiye dayanıklı

Raporda, zorlu makroekonomik koşullar ve makroihtiyati tedbirlere rağmen büyük bankaların kârlarının genel olarak dayanıklı kaldığı belirtildi. Net faiz marjlarındaki toparlanma ve ücret-gelir kalemlerinin, makul iş hacimleriyle birlikte kazançları desteklemesi bekleniyor.

Kredilerde bozulma

Varlık kalitesinde, yüksek ancak gerileyen faiz ve enflasyon ortamında özellikle teminatsız bireysel ve KOBİ kredilerinde bozulma gözlendiği ifade edildi. Fitch, 2026’da tüm segmentlerde ek bozulma öngörse de bunun bankalar için yönetilebilir kalacağını belirtti.

Büyük Türk bankalarının dış borç piyasalarında ana ihraççılar olmaya devam edeceği, ancak yüksek maliyetler ve küresel risk primlerine duyarlılık nedeniyle ihraçların fırsatçı şekilde sürdürüleceği vurgulandı.