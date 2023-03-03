Fitch: Depremin ekonomik etkilerini belirlemek için henüz çok erken

Amerika ve İngiltere merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin şirketler üzerindeki olası etkileri hakkında görüşlerini paylaştı.

Fitch Ratings yaptığı açıklamada, depremlerin neden olduğu operasyonel aksamaların, şirket tarafından değerlendirme kapsamında olan Türk firmalarının kredi profillerinde bir etki yaratma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti.

Kredi profillerine yönelik değerlendirmelerinde ilk etapta ihracatçılara odaklanıldığını belirten Fitch, bu şirketlerin ne fabrikaları, ne operasyonel varlıklarının yapılan değerlendirmenin temelinde olmadığını vurguladı.

İskenderun Limanı da dahil olmak üzere lojistik ve ulaşım altyapısındaki önemli hasar dikkate alındığında, kurumsal ihracatçıların operasyonları üzerindeki tam dolaylı etkiyi belirlemek için henüz çok erken olduğunu belirten Fitch, depremin tam makroekonomik etkisinin de henüz hesaplanmadığını ifade etti.