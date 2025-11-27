Fitch, Emlak Katılım'ın notunu güncelledi

  1. Ekonomim
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Emlak Katılım'ın mali kapasite güç notunu ise b - 'den b'ye yükseltti.

Fitch, Emlak Katılım Bankası'nın uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsi notlarını BB- olarak teyit ederken not görünümü de stabil olarak sürdürdü.

Fitch, Emlak Katılım'ın mali kapasite güç notunu ise b-'den b'ye yükseltti. Karara gerekçe olarak bankanın iyileşen şube altyapısını, sektörün üzerindeki karlılığını ve makul seviyedeki döviz cinsi likiditesini gösterdi.

