Fitch, Emlak Katılım'ın notunu güncelledi

Fitch, Emlak Katılım Bankası'nın uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsi notlarını BB- olarak teyit ederken not görünümü de stabil olarak sürdürdü.

Fitch, Emlak Katılım'ın mali kapasite güç notunu ise b-'den b'ye yükseltti. Karara gerekçe olarak bankanın iyileşen şube altyapısını, sektörün üzerindeki karlılığını ve makul seviyedeki döviz cinsi likiditesini gösterdi.