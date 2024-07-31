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Fitch, eylül ve aralıkta faiz indirimi bekliyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'de FED'den eylül ve aralık aylarında olmak üzere iki faiz indirimi beklediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Fitch, eylül ve aralıkta faiz indirimi bekliyor
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Fitch'ten yapılan açıklamada, ılımlı enflasyonun ve düşük işsizlikle ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" muhtemel olduğu belirtildi.

Ekonomik büyüme oranının 2023'teki yüzde 2,5 seviyesinden bu yıl yüzde 2,1'e gerilemesinin beklendiği belirtildi.

Fitch'in açıklamasında, eylül ve aralık aylarında iki faiz indiriminin öngörüldüğüne vurgu yapıldı.

Bu yılın ikinci yarısında ülkede kredi ortamının biraz daha zayıf olmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Tüketici harcamalarındaki artış iyi bir şekilde devam ediyor ve nominal ücret ile istihdam artışı yavaşladıkça muhtemelen hafifleyecek. Konut talebi hala güçlü ancak son zamanlarda yüksek konut fiyatlarıyla birlikte yumuşadı, ancak düşen faiz oranlarıyla alım imkanı iyileşebilir." değerlendirmesine yer verildi.

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