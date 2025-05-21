Fitch, gelişmekte olan piyasaların büyüme beklentilerini düşürdü!

Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda yer alan 10 gelişmekte olan ülke (GOÜ) için öngörülen orta vadeli potansiyel büyüme oranı, GSYH ağırlıklı ortalama bazında yüzde 4,0'dan hafif bir düşüşle yüzde 3,9'a gerilediğini bildirdi.

"Bu durum temel olarak, 2023 yılında yayınlanan bir önceki raporda yüzde 4,6'dan yüzde 4,3'e düşürülen Çin'deki düşük potansiyel büyümeyi yansıtıyor" diyen Fitch, Meksika, Endonezya ve Kore'deki potansiyel büyüme tahminlerinin düşürüldüğünü, ancak bunların Rusya, Brezilya, Polonya ve Hindistan'daki yukarı yönlü revizyonlarla dengelendiğini belirtti.

Fitch, "Ağırlıklandırılmamış bazda, ortalama EM10 potansiyel büyümesi artık yüzde 3,1'dir" dedi.

Türkiye değişmedi

Fitch'in önümüzdeki beş yıl için arz yönlü potansiyel büyüme tahminleri Endonezya (bir önceki rapordaki yüzde 4,9'dan yüzde 4,7'ye), Meksika (yüzde 2,0'dan yüzde 1,8'e) ve Kore (yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a) için düşürüldü.

"Bununla birlikte, Rusya, Brezilya, Hindistan ve Polonya için tahminlerimizi yükselttik; sonuncusu sermaye derinleşmesinin daha büyük katkısından faydalanıyor" diyen Fitch, Hindistan'ın tahmini yüzde 6,4 (yüzde 6,2'den) ve Brezilya'nın tahmini yüzde 2,0 (yüzde 1,7) olarak yükseltti.

Rusya yüzde 0,8'den yüzde 1,2'ye ve Polonya yüzde 3,0'dan yüzde 3,2'ye revize etti.

Fitch, Güney Afrika ve Türkiye için beklentisini sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 4,1 olarak korudu.