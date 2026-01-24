Fitch “görünümü” iyileştirdi, Moody’s kıpırdamadı: Uzmanlar nasıl yorumladı?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlar Fitch ve Moody’s takviminde Türkiye 2026 yılına ait ilk kredi notu değerlendirmesi vardı.

2024 yılında Moody’s, ocak ayında Türkiye’nin kredi notu görünümünü “pozitif” yaparken, temmuzda iki kademe not artırımı ile kredi notunu “B1” seviyesine yükseltmişti.

Fitch de 2024 Mart’ta not artışı yaparak Türkiye’nin kredi notunu “B+” seviyesine çıkarırken, eylülde de tekrar artırıma giderek “BB-” seviyesine taşımıştı.

2025 yılında yıla başlarken değerlendirmeler sabit kalarak temmuzda moody’s Türkiye’nin kredi notunu “B1”den “Ba3”e yükseltti ve görünümü “pozitif”ten “durağan”a çevirdi. Fitch 2025’te bir değişiklik yapmadı.

23 Ocak’ta iki kuruluşun da Türkiye kredi notu değerlendirmesi vardı. Moody’s pas geçti. Fitch, beklentilere paralel bir şekilde notu korudu ancak görünümü yeniden “pozitife” çevirdi.

Uzmanlar kararı nasıl yorumladı?

Ekonomist ve Stratejist Banu Kıvcı Tokalı, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Fitch'ten beklenen görünümde iyileşme; Moody's'ten ise temkinli bir yaklaşım...

İki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan hiçbiri Türkiye'nin egemen kredi notunu değiştirmedi. Her iki kuruluşun da notu yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında kaldı.

Altı ay önce Moody's, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükseltmiş (aslında gecikmeli olarak diğer ülkelerle aynı seviyeye getirmişti) ve görünümünü "pozitif"ten "istikrarlı"ya revize etmişti. Dünkü kararında da Moody's görünümü "istikrarlı" olarak korudu.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu en son Eylül 2024'te değiştirdikten sonra, dün görünümünü "istikrarlı"dan "pozitif"e yükseltti.

Görünümdeki bu yükseliş, beklenenden daha hızlı rezerv birikimiyle dış kırılganlıkların azalmasına, rezerv kalitesindeki iyileşmeye, döviz cinsinden yükümlülüklerdeki düşüşe, nispeten sıkı makroekonomik politikaların devam etmesine ve belirgin politika gevşemesi riskinde bir miktar azalmaya bağlandı. Öte yandan, kredi notunun yükseltilmemesinin nedenleri arasında Türkiye'nin yüksek enflasyon geçmişi, para politikasına siyasi müdahalenin tekrar tekrar yaşanması, alışılmadık uygulamalar, tekrarlayan dış krizler ve zayıf yönetişim gibi faktörler gösterildi.

Peki Fitch'ten ne zaman bir not yükseltmesi gelebilir? Görünüm yükseltmesinin ardından, olumlu gelişmeler devam ederse yaklaşık altı ay içinde bir not yükseltmesi gerçekleşebilir. Fitch'in 17 Temmuz'da planlanmış bir değerlendirmesi zaten var. Yurtiçi siyasi istikrarsızlığın sınırlı kaldığı ve enflasyon düşürme sürecinin devam ettiği bir ortamda, Temmuz ayında yatırım yapılabilir seviyeye bir basamak daha yaklaşılması sürpriz olmaz.”

Expected outlook upgrade from Fitch; muted stance from Moody’s…



Neither of the two international credit rating agencies changed Turkey’s sovereign rating. Both agencies’ ratings remain three notches below investment grade.



Six months ago, Moody's raised Turkey's credit rating…

“Kredi notu beklentisini öteliyor”

Osmanlı Portföy CEO’su Mehmet Gerz, değerlendirmeye şu yorumu yaptı:

Fitch’den not değil ama görünüm artışı geldi, ki beklenen de buydu. Rezerv artışı ve mantıklı para politikası bunu sağladı ama politik risk vurgusu devam ediyor. Hatta “yönetişim göstergeleri bozulmaya devam ediyor” uyarısı, kredi notu beklentisini öteliyor.

Fitch'den not değil ama görünüm arttışı geldi, ki beklenen de buydu. Rezerv artışı ve mantıklı para politikası bunu sağladı ama politik risk vurgusu devam ediyor. Hatta "yönetişim göstergeleri bozulmaya devam ediyor" uyarısı, kredi notu beklentisini öteliyor.

Destekleyenler ve sınırlayanlar

Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Taner Özarslan da kredi notlarındaki değerlendirmeye şu yorumu yaptı:

“Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit ederken not görümünü “stabil'den “, (durağan) “positif’e” revize etti.

Görünüm artışının, döviz rezervlerinin beklentilerin üzerinde artmasıyla dış kırılganlıklarda ilave bir azalmayı yansıttığını belirtti. Rezerv kalitesindeki iyileşme, dövize endeksli koşullu yükümlülüklerde düşüş, görece sıkı makroekonomik politikaların sürdürülmesi ve belirgin bir politika gevşemesi riskinin azalmasının kararda etkili olduğu belirtildi. Fitch, Türkiye’nin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomi yapısı, düşük kamu borcu ve dış finansmana erişimi sürdürme sicilinin notu desteklediğini kaydederken; yüksek enflasyon geçmişi, geleneksel olmayan politika uygulamaları geçmişi, tekrarlayan dış kırılganlıklar ve zayıf yönetişim unsurlarının kredi notu üzerindeki temel sınırlayıcı faktörler olmaya devam ettiğini belirtti.”

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit ederken not görümünü “stabil'den “, (durağan) “positif’e” revize etti..



Görünüm artışının, döviz rezervlerinin beklentilerin üzerinde artmasıyla dış kırılganlıklarda ilave bir azalmayı yansıttığını belirtti.



Rezerv kalitesindeki…

“Güzel haber”

Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş’ın paylaşımı şu şekilde oldu:

“Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit ederken not görümünü 'stabil'den 'pozitif'e revize etti. Güzel haber.”

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit ederken not görümünü 'stabil'den 'pozitif'e revize etti. Güzel haber — cemal demirtas (@cemaldemirtas72) January 24, 2026

“Fitch not artırır, Moody's adım atmaz gibi”

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, “Fitch notumuzu durağandan pozitife çekti. Moody's herhangi bir hamlede bulunmadı. Fitch bu yıl not artırımına gider ama Moody's adım atmaz gibi” dedi.

Fitch notumuzu durağandan pozitife çekti. Moody's herhangi bir hamlede bulunmadı.



Fitch bu yıl not artırımına gider ama Moody's adım atmaz gibi. — Eren Can Umut (@ErenCanumut) January 23, 2026

“Anahtar kelime: Sürdürülebilirlik”

Tera Portföy Strateji Grup Direktörü Yusuf Doğan da kredi notu değerlendirmeleri için şunları paylaştı:

“Fitch'ten Türkiye İçin Pozitif Sinyal: Görünüm Yukarı Revize Edildi

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit ederken, görünümü Durağandan Pozitife yükseltti.

Öne Çıkan Pozitif Gelişmeler

Rezervlerde Güçlü Artış

Brüt rezervler 205 milyar USD seviyesine ulaşırken, swap hariç net rezervlerdeki toparlanma dikkat çekici (+78 milyar USD). Kalitenin artması, dış şoklara karşı tamponda güçlenme.

Ters Dolarizasyon

Yabancı para mevduat payının %39'a gerilemesi (2023 ortasındaki %73'ten bu yana), yerel paraya güvenin tesis edildiğinin göstergesi.

Politika Disiplini

Sıkı para politikasının devamı ve KKM'nin (Kur Korumalı Mevduat) başarılı tasfiyesi not görünümünü destekleyen ana katalizörler.

Riskler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Enflasyon

2027 sonu tahmini %19.5 olsa da, mevcut seviyeler ve hizmet enflasyonundaki yapışkanlık hala en büyük kırılganlık.

Yönetişim

Dünya Bankası Yönetişim Göstergeleri'ndeki düşük sıralama (31. yüzdelik dilim) not artışını sınırlayan yapısal bir bariyer.

Erken Gevşeme Riski

Seçim öncesi (Mayıs 2028 öncesi) olası bir popülist genişleme, kazanımları tersine çevirebilir.

Pozitif görünüm, önümüzdeki 12-24 ay içinde olası bir not artışının habercisidir. Yatırımcılar için bu karar, Türkiye'nin risk priminin (CDS) düşmeye devam edebileceği ve TL varlıkların cazibesinin korunacağı şeklinde okunabilir. Ancak anahtar kelime: Sürdürülebilirlik.”