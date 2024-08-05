Fitch, İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya’nın kredi notlarını teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İstanbul'un kredi notunu teyit ederken, görünümünü yükseltti. Ankara, Bursa ve Antalya'nın not ve görünümleri teyit edildi.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi cinsinden tahvil temerrüt notları (IDR) "B+" olarak teyit edildi.
İstanbul'un kredi notunun görünümü ise işletme dengesindeki iyileşme nedeniyle "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı. Kuruluş, Ankara, Bursa ve Antalya için kredi notlarını "pozitif" görünüm ile "B+" olarak teyit edildi.
Ekonomi