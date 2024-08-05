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Fitch, İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya’nın kredi notlarını teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İstanbul'un kredi notunu teyit ederken, görünümünü yükseltti. Ankara, Bursa ve Antalya'nın not ve görünümleri teyit edildi.

Haber Merkezi
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Fitch, İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya’nın kredi notlarını teyit etti
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi cinsinden tahvil temerrüt notları (IDR) "B+" olarak teyit edildi. 

İstanbul'un kredi notunun görünümü ise işletme dengesindeki iyileşme nedeniyle "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı. Kuruluş, Ankara, Bursa ve Antalya için kredi notlarını "pozitif" görünüm ile "B+" olarak teyit edildi.

 

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