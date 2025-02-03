Fitch Kıdemli Direktörü Morales'ten Türkiye yorumu: Faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz

Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü Erich Morales, Ekonomide dış finansman ve yüksek enflasyon gibi bazı zorluklar olduğuna dikkat çeken Morales "2025'te politika nasıl olacak, sıkı para koşulları sürecek mi, mali politika nasıl olacak, dezenflasyon sürecine eşlik edecek mi bunları takip edeceğiz" dedi.

Bloomberg HT'ye konuşan Morales, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indiriminin bu yıl da devamını beklediklerini kaydeden Morales, politika faizinin yıl sonunda yüzde 28 olacağını öngörerek "Enflasyonda ciddi şekilde geri çekilme bekliyoruz. MB farklı adımlar kullanacak mı bunları takip edeceğiz" yorumunu yaptı.

"Faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz"

Siyasetin para politikasına etkisi olup olmayacağı sorusuna Morales "Bu bizim baz senaryomuz değil. Biz verilere bağlı olarak faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz. Siyasi müdahalelerin geçmişte kaldığını görüyoruz. Şu an beklentimiz MB'nin enflasyonu düşürme konusunda kararlı şekilde sürece devam edeceği yönünde" yanıtını verdi.