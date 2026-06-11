Fitch Ratings, Halkbank'ın notunu yükseltti

- Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Halkbank’ın finansal kapasite notunu "b-" seviyesinden "b" seviyesine yukarı yönlü revize etti.

Halkbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notlarının "BB-", ilgili notların görünümlerinin ise "Durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.