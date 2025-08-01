Fitch Ratings’ten sert uyarı: Türk sanayisi üzerindeki kredi baskısı devam edecek

Fitch Ratings Türkiye değerlendirmesinde makroekonomik zorlukların ortasında Türk sanayisi üzerindeki kredi baskısı devam edeceğini belirtti.

"Azalan nakit akışı sektördeki riskleri artırıyor"

Yavaşlayan ekonomik büyüme, sıkı kredi koşulları, yüksek borçluluk oranları ve azalan nakit akışlarının sektördeki riskleri artırdığını belirten Fitch, makroekonomik koşullar kötüleşirse yeni not indirimlerinin gündeme gelebileceğini de vurguladı.

"Türk lirasındaki değer kaybı, döviz borç yükünü artırıyor"

Fitch Ratings'in Türkiye için yayınladığı araştırma notunda şu değerlendirmeler yapıldı.

"Türk lirasındaki değer kaybı, ithal girdilerin maliyetini yükselterek döviz cinsi borç yükünü artırıyor. Yüksek enflasyon ise hem satın alma gücünü azaltıyor hem de iş gücü maliyetlerini artırarak fiyatlama baskısı yaratıyor. Bu durum, Arçelik (BB-/Negatif) ve Vestel (B-/Negatif) gibi hem Türkiye hem AB’ye satış yapan tüketici odaklı firmaları özellikle zorluyor.

"Belirsiz para ve maliye politikaları iş ortamını öngörülemez hale getiriyor"

Belirsiz para ve maliye politikaları, faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve sermaye kontrolleri iş ortamını daha öngörülemez hale getiriyor. Avrupa’da büyümenin yavaşlaması ve Türkiye’deki yüksek faiz oranları tüketici harcamalarını kısıtlıyor. Çinli üreticilerin artan rekabeti ve son dönemde reel olarak değer kazanan lira da ihracatçıları zorluyor. Ayrıca, bireylerin tasarrufu tercih etmesi iç talebi daha da baskılıyor.

"Şirketlerin net borç oranlarının yükselmesi bekleniyor"

Sektördeki birçok şirketin net borç/FAVÖK oranı 2022’deki %2,3 seviyesinden 2025’te %3,8’e yükselmesi bekleniyor. Düşük faaliyet nakit akımları ve artan işletme sermayesi ihtiyacı borçlanmayı artırıyor. Negatif ya da zayıf serbest nakit akışlarının kısa ve orta vadede devam etmesi öngörülüyor.

'B' kategorisindeki şirketler risk altında

Refinansman ve likidite riskleri özellikle kısa vadeli borçları yüksek ve 'B' kategorisinde yer alan şirketler için artıyor. Ancak birçok firma yerel bankalarla ilişkilerini sürdürerek iç piyasada kısa vadeli borçlarını çevirebiliyor.

Sektörel açıdan, Limak (B+/Durağan) ve Çimko (B+/Durağan) gibi döviz bazlı sözleşmeleri olan ya da enerji fiyatlarını yansıtabilen şirketler görece avantajlı. Ancak Şişecam (B/Negatif) gibi emtia ve enerjiye duyarlı firmalar küresel fiyat oynaklıklarından daha çok etkileniyor.

"Türk sanayi şirketleri için derecelendirme baskısı olası"

Makroekonomik, talep ve kaldıraç risklerinin yoğunlaşması veya fonlamaya erişimin kötüleşmesi durumunda, 2025 yılında Türk sanayi şirketleri için daha fazla derecelendirme baskısı olasıdır"