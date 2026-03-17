Fitch savaşın Türkiye’ye etkisini yorumladı: Risk sınırlı, uzarsa tablo değişir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İran kaynaklı çatışmanın kısa süreli bir kesintiyle sınırlı kalması yönündeki baz senaryosu altında Türkiye’nin (BB-/Pozitif) kredi profili ve bankacılık sektörü üzerindeki risklerin yönetilebilir seviyede olduğunu bildirdi.

Kuruluş, yeterli döviz rezerv tamponları ve sıkı politika duruşunun bu görünümü desteklediğini belirtirken, çatışmanın uzaması veya şiddetlenmesi halinde siyasi müdahalenin artması ya da bölgesel istikrarsızlığın ekonomik yansımalarının riskleri artırabileceğine dikkat çekti.

Baz senaryo: Kesintinin kısa sürmesi

Fitch, baz senaryoda Hürmüz Boğazı’ndaki kesintinin kısa süreli olacağını varsayarken, çatışmanın süresi ve geçişlerdeki aksamalara ilişkin belirsizliğin sürdüğünü vurguladı. Mevcut politika çerçevesinin bu tür şokları sınırlamada önemli rol oynayacağı ifade edildi.

Enflasyonla mücadeleye bağlılık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 1 Mart itibarıyla likiditeyi yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faizine yönlendirerek efektif olarak politika faizini 300 baz puan artırdığı ve politika faizini yüzde 37’de sabit tuttuğu belirtilirken, bunun enflasyonla mücadeleye bağlılığın göstergesi olduğu kaydedildi.

Fitch, 2026 sonu itibarıyla reel politika faizinin yüzde 4,5 seviyesinde olacağını ve enflasyonun yüzde 25’e gerileyeceğini öngördü. Hükümetin yeniden devreye aldığı geçici akaryakıt fiyat mekanizmasının da fiyat baskılarını sınırlayacağı, geçen yıl bütçe açığında GSYH’ye oranla 2 puanlık iyileşmenin mali alan sağladığı ifade edildi.

TL’de değer kaybını engellemek için 20 milyar dolar

Fitch, TCMB’nin mart ayında liranın dolar karşısındaki değer kaybını sınırlamak amacıyla yaptığı müdahalelerin maliyetinin 20 milyar doların biraz üzerinde olduğunu tahmin ederken, mevduat dolarizasyon oranının büyük ölçüde değişmediğini belirtti. Swap hariç net döviz rezervlerinin 11 Mart itibarıyla 57 milyar dolar seviyesinde olduğu ve 2025 sonuna kıyasla sınırlı gerilediği ifade edilirken, uluslararası rezervlerde belirgin bir düşüşün ülke notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

Fitch raporunda öne çıkan Türkiye tahminleri şu şekilde:

Büyüme beklentisi: 2026 için yüzde 3,6, 2027 için yüzde 4,7

Enflasyon beklentisi: 2026 için yüzde 25,0, 2027 için yüzde 21,0

Politika faizi beklentisi: 2026 için yüzde 29,5, 2027 için yüzde 23,0

Dolar/TL beklentisi: 2026 için 49,50, 2027 için 55,0.