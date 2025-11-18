Fitch Solutions/Bennett: Enflasyon yüzde 25’in altına inmekte zorlanacak

Fitch Solutions BMI Makroekonomisti James Bennett, Bloomberg HT’de katıldığı yayında, BloombergHT Araştırma ekibinden Sevcan Ersözlü’ye Türkiye ekonomisine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bennett, Türkiye’de büyümenin kısa vadede güçlü seyrettiğine işaret ederken, enflasyonda düşüşteyse belirgin şekilde yavaşlama olduğunu belirtti. Ekonomist, maliye politikasının yeterince sıkı olmaması, hızlı kredi büyümesi ve olası erken seçim takvimi nedeniyle risklerin biriktiğini de vurguladı.

Bennett, son yayımlanan raporda Türkiye için “iniş-yok” senaryosunun baz senaryo olarak belirlendiğini aktararak, büyümenin desteklenmeye devam edeceğini fakat enflasyonun yüzde 25’in altına inmekte zorlanacağını belirtti.

Enflasyonda belirgin yavaşlama

Bennett, Türkiye’de mali disiplinin hedeflenen ölçüde güçlenmediğini belirterek bütçe açığının 2024’e yakın seviyelerde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Fitch Solutions ekonomistine göre, banka kredilerinin aylık yüzde 2’ye yaklaşan güçlü artışı, ekonomik faaliyeti desteklese de enflasyonist baskıların hafiflemesini engelliyor. Bennett hem manşet hem de çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 1,5 bandının altına inmemesinin, dezenflasyon sürecinin belirgin şekilde yavaşladığına işaret ettiğini vurguladı.

“Piyasa katılımcılarının beklentisi satışları tetikleyebilir”

Bennett, “Piyasa katılımcıları enflasyonun düşüş eğiliminin sona erdiğini düşünmeye başlarsa, bu algı değişiminin TL ve Türk tahvillerinde agresif satışları tetikleyebileceği unutulmamalı. Asıl kritik risk bu” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin 2026 Haziran’da “yapısal dönüşüm aşamasına” geçmeyi öngören takvimini de değerlendiren Bennett, OVP’deki üçüncü aşamaya geçiş için gerekli alanın oluşmadığını, dezenflasyonun durakladığını, bütçe açığının yüksek kaldığını, Merkez Bankası’nın rezervlerinin yetersiz olduğunu ifade etti. Bennett ayrıca, 2028 yerine 2027’de erken seçim yapılabileceğine yönelik beklentilerin sıkı maliye politikasını sürdürmeyi zorlaştırdığına işaret etti.

“Yabancı ilgisi zayıf”

Türkiye’ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin yeniden oluşsa da girişlerin zayıf kaldığını belirten Bennett, kalıcı sermaye akımlarının ancak makro istikrarın güçlenmesi, enflasyonun kalıcı olarak düşmesi ile OVP hedeflerinin gerçekleşmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Türkiye’nin bölgesel konumu, sanayi altyapısı ve demografik avantajları sayesinde uzun vadeli yatırım açısından güçlü fırsatlar sunduğunu, ancak yüksek işgücü maliyetleri ve aşırı değerli TL’nin rekabet gücünü zayıflattığını ifade etti.