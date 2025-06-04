Fitch, Türk bankalarındaki riskleri sıraladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) finansal piyasadaki dalgalanmalara yanıt olarak para politikasını sıkılaştırması nedeniyle, Türk bankalarının daha yüksek risk maliyeti ve daha yavaş net faiz marjı (NIM) toparlanmasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kurul geçtiği notta, uzun süre yüksek kalacak TL faiz oranlarının, varlık kalitesindeki bozulmayı daha da kötüleştireceğini ve varlıkların yeniden fiyatlandırılması yükümlülüklerden daha yavaş olacağı için net faiz marjındaki iyileşmeyi gecikeceğini kaydetti. Ancak Fitch'e göre, politika faiz oranlarında indirimlerin yeniden başlaması ile birlikte NIM'ler 2025'in sonlarında iyileşmeye başlayacak.

Türk bankacılık sektörü için görünüm “nötr”

Türk bankacılık sektörü için görünümü “nötr” olmaya ettiğini belirten Fitch, "Çünkü 2025 karlılığı 2024'teki güçlü performansı hala aşacak ve varlık kalitesindeki bozulma, bankaların karlılık ve sermaye yeterliliğinden kaynaklanan karşılık ve tamponlar içinde kalacaktır. Ancak, tekrarlanan piyasa oynaklığı veya Türkiye'nin makroekonomik politika yönündeki bir değişiklik –ki bu Fitch'in temel senaryosu değildir– riskleri daha da artırabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bankaların risk maliyetleri yüksek seviyelerde kalacak

Sorunlu kredi oranlarının artmaya devam etmesini beklediklerini belirten Fitch, "Merkez bankasının nisan ayında politika faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkarması ve GSYH büyümesinin zayıflaması, özellikle merkez bankası faiz indirim döngüsünü ertelemesi durumunda, varlık kalitesine daha fazla baskı yaratacaktır. Her halükarda, bankaların risk maliyetlerinin yüksek seviyelerde kalacağını ve potansiyel olarak yıl sonu tahminlerini aşacağını öngörüyoruz" dedi.

Politika faizi 2025 sonunda yüzde 33'e düşecek

Fitch'in temel senaryosuna göre, Türkiye'nin ana politika faiz oranı 2025 sonu itibarıyla yüzde 33'e düşecek ve bu da NIM'lerin toparlanmasına yol açacak, ancak bu toparlanma daha geç gerçekleşecek ve önceden beklenenin altında kalacak.

Fitch değerlendirmesinde "Mart ayındaki piyasa oynaklığından bu yana, bankaların dış finansmana erişiminde baskı olduğuna dair bir kanıt bulunmamakla birlikte, Eurobond ve sermaye aracı ihracı yavaşlamıştır. Ancak, Türk bankalarının önemli miktarda kısa vadeli dış borcu ve mevduat dolarizasyonu göz önüne alındığında, piyasa oynaklığının devam etmesi yatırımcı veya mevduat sahiplerinin güvenini zayıflatırsa, refinansman riskleri yeniden artabilir" ifadelerini kullandı.