Fitch Türk bankalarının notunu artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch faaliyet ortamındaki iyileşmeyi gerekçe göstererek Türk bankalarının notlarını artırdı.

Fitch'in Türkiye'deki bankalara ilişkin açıklamasında şu bilgiler verildi:

- Ziraat Bankası, Vakıfbank ve TSKB'nin uzun vadeli döviz cinsi notlarını B+'dan BB-'ye yükseltti. Bankaların mali kapasite güç notları da b+'dan bb-'ye çıkarıldı. Yerel para cinsi notları BB-, ulusal notları AA(tur) olarak teyit edildi. Notların görünümü stabil oldu.

- Arap Türk Bankası'nın uzun vadeli notunu B'den B+'ya, mali kapasite güç notunu b'den b+'ya, ulusal notunu A-(tur)'dan A(tur)'a çıkardı. Not görünümleri stabil belirlendi.

- Not artırımı kararları Fitch'in Türkiye bankacılık sektörü faaliyet ortamı değerlendirmesini b+/pozitif düzeyinden bb-/stabil düzeyine çıkarması sonrasında geldi.

- Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'nın uzun vadeli döviz cinsi notlarını B+'dan BB-'ye yükseltti. Not görünümleri stabil açıklandı. Bu bankaların devlet desteği notları da b+'dan bb-'ye yükseldi.

- İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası'nın devlet desteği notlarını b-'den b'ye çıkardı.

Not artırımı kararları Türkiye'de hükümetin bankacılık sektörünü dolar bazında destekleme kapasitesinde görülen artış kapsamında alındı.

