Fitch, Türk Telekom’un not görünümünü açıkladı

Fitch Ratings, Türk Telekom'un uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu görünümünü "Pozitif"ten "Durağan"a revize ederken, tüm kredi notlarını teyit etti.

Kuruluş, kararın 10 Nisan 2026'da Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu görünümünün de "Pozitif"ten "Durağan"a çekilmesinin ardından geldiğini belirtti. Fitch, Türk Telekom'un faaliyetlerinin büyük ölçüde Türkiye ekonomisine bağlı olması nedeniyle şirketin uzun vadeli yabancı para kredi notunun Türkiye ülke tavanı olan "BB-" seviyesinden etkilendiğini vurguladı.

Fitch, görünüm revizyonunun, ülke tavanının ülke kredi notuyla paralel hareket etmesi halinde Türk Telekom'a yönelik gelecekteki not aksiyonlarının da Türkiye'nin kredi notu değişimleriyle yüksek korelasyon göstereceği beklentisini yansıttığını ifade etti.