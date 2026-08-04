Fitch: Türkiye bu yıl da küresel sukuk ihraçlarında öne çıkacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, sukuk ihraçlarının büyük ölçüde kamu tarafından yönlendirilmeye devam edeceğini değerlendirdi.

Bankalar ve şirketlerin ise piyasa koşullarına bağlı olarak fırsat gördükleri dönemlerde ihraç gerçekleştirmesinin beklendiği belirtilirken, yatırımcı duyarlılığı ve İran savaşı kaynaklı jeopolitik oynaklığın ihraç faaliyetlerini sınırlayabilecek unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Fitch, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olmasının ve hazırlanan Ulusal Yeşil Finans Stratejisi'nin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) temalı borçlanma araçlarının büyümesini destekleyebileceğini belirtti.

"Dış finansmana erişim korunuyor"

Fitch Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, Türkiye'nin kamu borcunun düşük seviyede bulunduğunu ve stres dönemlerinde dış finansmana erişimini koruyabildiğini söyledi.

Al Natoor, bölgesel gerilimin daha da tırmanması halinde yatırımcı iştahı, borçlanma maliyetleri ve piyasa likiditesi üzerinde baskı oluşabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye küresel sıralamada üst sıralarda

Fitch'in verilerine göre Türkiye'nin borç sermaye piyasası, jeopolitik oynaklığa rağmen büyümeyi sürdürdü.

2026'nın ilk yarısı sonunda dolaşımdaki toplam borçlanma araçlarının büyüklüğü yıllık bazda yüzde 9 artarak 516 milyar doların üzerine çıktı. Toplamın yüzde 33'ünü dolar cinsi borçlanma araçları oluşturdu.

Kuruluş, Türkiye'nin Çin hariç tutulduğunda 2026'nın ilk yarısında gelişen piyasalar arasında dolar cinsi borçlanmada altıncı, küresel sukuk piyasasında ise beşinci sırada yer aldığını belirtti.

Ayrıca sukukun toplam borç sermaye piyasası ihraçları içindeki payının 2025'in ilk yarısındaki yüzde 8 seviyesinden 2026'nın aynı döneminde yaklaşık yüzde 14'e yükseldiği kaydedildi.

Not görünümü hatırlatıldı

Fitch, mayıs ayında derecelendirdiği tüm Türk sukuk ihraççılarının not görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çevirmişti.