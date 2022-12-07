Fitch, Türkiye büyüme beklentisini değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme beklentisini değiştirmezken, gelecek yıl için beklentisinde küçük çaplı aşağı yönlü bir revizyona gitti.

Fitch'in 'Global Ekonomik Görünüm' raporuna göre, bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 5,2 olarak korunurken, gelecek yıl için beklenti yüzde 3'ten yüzde 2,9'a çekildi. Fitch, 2024 yılı için de yüzde 2,9 olan beklentisini korudu.

Türkiye'nin en fazla ticaret yaptığı Euro Bölgesi'nin resesyona girmeye hazırlandığını belirten Fitch, "Bununla beraber devam eden jeopolitik belirsizlikler, ihracat artışını sınırlayacak ve yatırımları baskılayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fitch, bu yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 75 olarak açıklarken, gelecek yıl sonunda bu oranın yüzde 55'e, 2024 yılı sonunda ise yüzde 48'e gerileyeceğini öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın(TCMB) gösterge faiz oranını yüzde 9,00'a çektiğini ve burada bırakacağına işaret ettiğini belirten kredi derecelendirme kuruluşu, önümüzdeki yılın sonuna kadar faizin yeniden yüzde 13,00 seviyesine yükseltileceği görüşünü savundu.

Fitch, USD/TRY yıl sonu beklentilerini bu yıl sonu için 20,00, gelecek yıl sonu 24,90 ve 2024 sonu için 27,70 seviyesinde öngördü.