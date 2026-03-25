Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notlarını teyit etti

Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Uzun Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para cinsinden kredi notlarını “BB-” seviyesinde teyit ederken, görünümü “Pozitif” olarak korudu.

Fitch, TVF’yi Türkiye’nin (BB-/Pozitif) bir kamu bağlantılı kuruluşu (GRE) olarak değerlendirirken, notların ülke notuyla eşitlendiğini belirtti. Pozitif görünüm de doğrudan ülke görünümünü yansıttı.

Kurum, devletin TVF’ye olağanüstü ortamda destek sağlama ihtimalini “neredeyse kesin” olarak değerlendirirken, bu durumun TVF notlarının bağımsız kredi profilinden ayrı olarak ülke notuyla aynı seviyede olmasına neden olduğunu vurguladı. Öte yandan TVF’nin bağımsız kredi profili, iyileşen finansal göstergeler doğrultusunda “b”den “b+”ya yükseltildi.

Fitch ayrıca mevcut jeopolitik gerilimlerin fonun finansal profilini olumsuz etkilemesini beklemediğini, gelir yapısının ağırlıklı olarak yurt içi yatırımlara dayandığını ve petrol fiyatlarına doğrudan maruz kalmadığını belirtti.