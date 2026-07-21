Fitch: Türkiye'de not artışı için rezervler belirleyici olacak

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, artan küresel belirsizlik ve uluslararası rezervlerde yaşanan düşüşe rağmen Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının olumlu sonuç vermeye devam ettiğini söyledi.

Morales, "Artan belirsizliğe ve rezervlerdeki düşüşe rağmen, Türkiye'nin politika düzenlemeleri enflasyon beklentileriyle ilgili kazanımları korumak veya önemli bir tersine dönüşü engellemek yönünde" dedi.

Morales, Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacı nedeniyle uluslararası rezervlerin seyrinin kredi notu açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

"Türkiye için nispeten yüksek olan dış finansman ihtiyaçlarıyla birleştirildiğinde, rezervlerdeki iyileşmenin kalıcı olması çok önemli" diyen Morales, yıl sonu itibarıyla rezervlerin mevcut seviyelerin bir miktar üzerine çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Morales, ancak not görünümü açısından asıl belirleyici unsurun rezervlerdeki artışın sürdürülebilirliği olacağını vurguladı.