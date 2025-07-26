Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden İhraççı Temerrüt Notu'nu (IDR) "durağan" görünümle "BB-" olarak teyit etti.

Fitch, kararın Türkiye'nin yüksek enflasyon geçmişi, para politikasına yönelik siyasi müdahaleler, yüksek finansman gereksinimlerine kıyasla düşük dış likiditesi ve emsal ülkelere göre zayıf yönetişim puanları gibi temel kredi zayıflıklarını yansıttığını belirtti.

Fitch, para politikasının 2026 yılına kadar sıkı kalmasını bekliyor.

Derecelendirme kuruluşu, Haziran ayına kadar yarıdan fazla azalarak yüzde 35'e gerileyen enflasyonun, 2025 yılı sonunda yüzde 28'e, 2026 yılı sonunda ise yüzde 21'e düşeceğini tahmin ediyor.

Fitch, GSYH büyümesinin 2025'te yüzde 2,9'a yavaşlaması, ardından 2026'da yüzde 3,5'e ve yüzde 2027'de yüzde 4,2'ye hızlanması bekliyor.

Fitch, eylül ayında kredi notunu yükseltmişti

Fitch Ratings, en son geçen yıl eylül ayında, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.