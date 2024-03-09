Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltti. Not görünümünü de 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi.

Hangi kriterler etkili oldu?

Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin uygulanan sıkılaşma önlemleri dahil politikaların etkinliğini, makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalmayı yansıttığı belirtildi.

Açıklamada “Pozitif görünüm, Türkiye’nin genel makronkomik politika duruşunun enflasyonda önemli bir düşüş ve düşük cari işlemler açığıyla dış kırılganlıklarda azalmanın devam etmesiyle tutarlı olması gerektiği beklentisini yansıtıyor” ifadeleri kullanıldı.

Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı belirtildi.

Enflasyonda düşüş vurgusu

Raporda enflasyonun 2024’te ortalama yüzde 58 ve yıl sonunda yüzde 40 olacağı tahminine yer verildi.

2024’ün ilk çeyreğinden sonra yurt içi talep ve özel tüketim üzerinde daha güçlü bir etki yaratan sıkı politika karışımının, görece zayıf dış taleple birleştiğinde büyümenin bu sene yüzde 2,8’e yavaşlamasına neden olacağı belirtildi. 2025 beklentisi ise yüzde 3,1 oldu.

Kurum ayrıca yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmayacağı öngörüsünde bulundu.

Fitch'in kredi notu artırımı neden önemli?

Fitch’in Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirme, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini etkileyecek.



Olumlu not artışı, bir ülkenin borçlanma maliyetlerini, yatırım yapılabilirliğini ve ekonomik istikrarını doğrudan etkiliyor.

Olumlu değerlendirme, yabancı sermaye akışını teşvik ederek Türkiye’nin finansal itibarını güçlendirebilir. Bu, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma potansiyelini artırarak ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasına destek verir.

Fitch 8 Eylül 2023’te Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana çevirmişti.