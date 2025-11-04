Fitch, Türkiye'nin kredi notunun önündeki en büyük engeli açıkladı

“Fitch on Türkiye” etkinliğinde Fitch Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, CNBC-e’ye konuştu. Winslow, Türkiye ekonomisinin dirençli görünümüne dikkat çekerken, “Türkiye’de politik müdahale riski notun önündeki en büyük engel” dedi.

Winslow, 2027’ye kadar enflasyonda kademeli bir düşüş öngördüklerini belirterek, seçim döneminde bir miktar politika gevşemesi beklediklerini de sözlerine ekledi.

"Not artışında rezervlerdeki iyileşme belirleyici"

Fitch, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin kredi notunu iki kademe artırarak BB- seviyesine yükseltmişti. Douglas Winslow, bu kararda rezervlerdeki iyileşmenin belirleyici olduğunu söyledi.



Winslow, "Şu anda rezervler yaklaşık 180 milyar dolar seviyesinde. 2023’teki 100 milyar dolar düzeyine kıyasla bu ciddi bir artış. Ayrıca rezervlerin kalitesi de belirgin biçimde iyileşti. Ancak hala Türkiye’nin dış finansman ihtiyacına göre ‘konforlu’ bir seviyede olduklarını söyleyemeyiz” dedi.