Fitch, Türkiye'nin notunu artırır mı? Ekonomistler, ne bekliyor?

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi not ve görünümü için bu akşam bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Fitch'ten Türkiye'nin kredi notunu artırması beklentisi hakim oluyor.

Fitch Mart 2024’te Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, not görünümünü de durağandan pozitife çıkarmıştı.

Fitch’ten sonra, S&P mayıs ayında ve Moody’s de temmuzda Türkiye’nin kredi notunu yükseltmişti. Türkiye’nin kredi notu Fitch ve S&P’de “B+” olurken, Moody’s’de “B1” seviyesinde bulunuyor. Tüm kuruluşlarda Türkiye’nin notu “yatırım yapılabilir” seviyenin 4 kademe altında “yüksek derecede spekülatif” alanda bulunuyor.

Ekonomistler, Fitch’ten ne bekliyor?

Foreks Haber'in 15 ekonomist ile düzenlediği ankette, 11 ekonomist Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu "BB-"ye yükselteceğini tahmin etti. Not artışı bekleyen ekonomistlerin 8'i görünümün korunacağını öngörürken, 3'ü ise "durağan"a revize edileceğini öngördü.