Fitch, Türkiye'nin notunu negatif görünüm ile 'B' olarak teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme Kurumu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "negatif" görünüm ile "B" olarak teyit etti.
Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'nin 'B' notu, zayıf dış finansmanı, giderek artan müdahaleci ve geleneksel olmayan politikalar nedeniyle artan ekonomik bozulmaların yanı sıra siyasi ve jeopolitik riskleri yansıtıyor."
Fitch, enflasyonun 2023'te ortalama %59 olmasını öngördü.
Fitch, 2022'de büyüme oranının yüzde 5,6'ya çakacağını, ancak daha sıkı finansman koşulları ve daha yavaş küresel büyümeyi yansıtarak 2023-2024'te yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin etti.