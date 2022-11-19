Fitch, Türkiye'nin notunu negatif görünüm ile 'B' olarak teyit etti

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin 'B' notu, zayıf dış finansmanı, giderek artan müdahaleci ve geleneksel olmayan politikalar nedeniyle artan ekonomik bozulmaların yanı sıra siyasi ve jeopolitik riskleri yansıtıyor."

Fitch, enflasyonun 2023'te ortalama %59 olmasını öngördü.

Fitch, 2022'de büyüme oranının yüzde 5,6'ya çakacağını, ancak daha sıkı finansman koşulları ve daha yavaş küresel büyümeyi yansıtarak 2023-2024'te yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin etti.