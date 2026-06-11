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Fitch, Ülker'in kredi notunu teyit etti

Fitch, Ülker Bisküvi'nin uzun vadeli ihraççı temerrüt notu ile teminatsız kıdemli borçlanma notunu "BB" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "stabil" olarak korudu.

Haber Merkezi
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Fitch, Ülker'in kredi notunu teyit etti
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ülker Bisküvi'nin Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt Notu'nu (IDR) "BB" olarak teyit etti. Kuruluş, not görünümünü ise "stabil" olarak korudu.

Fitch ayrıca, şirketin teminatsız kıdemli borçlanma notunu da "BB" seviyesinde teyit etti.

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