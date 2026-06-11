Fitch, Ülker'in kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ülker Bisküvi'nin Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt Notu'nu (IDR) "BB" olarak teyit etti. Kuruluş, not görünümünü ise "stabil" olarak korudu.

Fitch ayrıca, şirketin teminatsız kıdemli borçlanma notunu da "BB" seviyesinde teyit etti.