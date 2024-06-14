Fitch, Yapı Kredi Bankası'nın notunu teyit etti
Fitch, Yapı Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt notunu teyit etti; Finansal Kapasite notunu yükseltti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yapı Kredi Bankası AŞ'nin (YKB) Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu (IDR) "B" olarak teyit etti ve Finansal Kapasite Notunu (VR) "b"den "b+"ya yükseltti.
Fitch ayrıca YKB'nin Uzun Vadeli Yerel Para Birimi (LTLC) IDR'sini "B"den "B+"ya çıkardı.
VR kredi notu artırılması nedeniyle "pozitif" izlemeden çıkarılırken, diğer notların görünümü "pozitif" olarak devam etti.