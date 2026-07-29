Fitch: Yüksek faizler Türk bankalarını baskılıyor
Fitch Ratings, yüksek TL faizleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Türk bankalarının faaliyet koşullarının zayıfladığını belirtti. Kuruluş, bankaların net faiz marjlarının ikinci çeyrekte artan fonlama maliyetleri nedeniyle daha da gerilemesini bekliyor.
Fitch Ratings, yüksek seyreden TL faizleri ile İran çatışmasının enflasyon üzerindeki baskılarının Türk bankalarının faaliyet koşullarını olumsuz etkilediğini bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşu, artan fonlama maliyetleri nedeniyle bankaların net faiz marjlarının 2026'nın ikinci çeyreğinde daha da zayıflamış olmasını beklediğini belirtti.
Karlılık ve sermaye oranlarında gerileme
Fitch'e göre Türk bankalarının ortalama faaliyet kârlılığı, döviz cinsi risk ağırlıklı varlıklara yönelik düzenleyici toleransın kaldırılmasının etkisiyle 2026'nın ilk çeyreğinde geriledi.
Menkul kıymet getirilerindeki düşüş, 2025'in son çeyreğinde başlayan faiz indirimlerinin ardından kredilerin yeniden fiyatlanmasına bağlı marj daralması, yüksek işlem zararları ve faaliyet giderleri de kârlılığı baskılayan unsurlar arasında yer aldı.
Kuruluş ayrıca, bankaların ortalama çekirdek sermaye yeterlilik oranının 2025 sonundaki yüzde 14,1 seviyesinden 2026'nın ilk çeyreği sonunda yüzde 11,5'e gerilediğini kaydetti.
Takipteki krediler arttı
Fitch, tüm segmentlerde yeni sorunlu kredi girişlerinin sürmesiyle bankacılık sektörünün ortalama takipteki kredi oranının 2025 sonundaki yüzde 3,1'den Mart 2026 sonunda yüzde 3,3'e yükseldiğini bildirdi.
Tahsilatlar düşüldükten sonraki takipteki kredi oluşum oranı yüzde 2,5'ten yüzde 2,1'e gerilese de yüksek seviyesini korudu.
Döviz mevduatlarının payı yükseldi
Rapora göre, İran savaşının ardından yaşanan kısa süreli piyasa oynaklığı ve altın/dolar paritesindeki hareketlerin etkisiyle döviz mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 35,2'den yüzde 38,1'e yükseldi.
Döviz cinsi toptan fonlamanın özkaynak dışı toplam fonlama içindeki payı ise yaklaşık yüzde 20 seviyesinde sabit kaldı.
Fitch, bankaların piyasa koşullarına bağlı olarak borçlanma aracı ihraçlarını sürdürmesini beklediğini de ifade etti.