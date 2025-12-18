Fitch’in 2026 Türkiye kredi notu takvimi belli oldu

Fitch Ratings, 2026'da Türkiye'nin kredi notunu ocak ve temmuz aylarında değerlendirecek.

Kuruluşun açıklamasına göre Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi için 23 Ocak 2026 ve 17 Temmuz 2026 tarihlerinde iki kez güncelleme raporu yayımlanmasını planladı.

Daha önce Scope Ratings ve Capital Intelligence, Türkiye'nin 2026 yılı kredi derecelendirme takvimini yayımlamıştı.

2026 yılı için Moody's ve S&P Global henüz bir takvim yayımlamadı. Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor.