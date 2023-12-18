Fitch'ten 2024'te Türkiye için 2 kritik tarih
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2024 yılında Türkiye için iki kredi notu gözden geçirme tarihi belirledi.
Fitch Ratings, 2024 yılına ilişkin "Ülkelerin Derecelendirme İnceleme Takvimi"ni yayımladı. Takvime göre, Türkiye için ilk tarih 8 Mart 2024, ikinci tarih ise 6 Eylül 2024 olarak açıklandı.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Fitch, söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, diğer büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global ile Moody's, söz konusu tarihleri pas geçebiliyor.
Fitch en son 8 Eylül tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti.