Fitch'ten 2024'te Türkiye için 2 kritik tarih

Fitch Ratings, 2024 yılına ilişkin "Ülkelerin Derecelendirme İnceleme Takvimi"ni yayımladı. Takvime göre, Türkiye için ilk tarih 8 Mart 2024, ikinci tarih ise 6 Eylül 2024 olarak açıklandı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Fitch, söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, diğer büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global ile Moody's, söz konusu tarihleri pas geçebiliyor.

Fitch en son 8 Eylül tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti.