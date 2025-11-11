Fitch'ten 2026 öngörüsü: Türkiye'nin borç sermayesi büyümeye devam edecek

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in raporunda, "Borç sermayesi bakiyesi 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 19,5 artarak 505 milyar doları geçti. Yüksek dış finansman ihtiyaçları, yaklaşan borç vadeleri ve fonlama çeşitlendirmesi büyümeyi sürdürecek. Piyasa, döviz ve faiz oynaklıklarına, jeopolitik risklere ve yüksek enflasyona maruz kalıyor" denildi.

Fitch Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, Türk sukuk piyasasının 2025'in ilk dokuz ayında belirgin büyüme kaydettiğini söyledi. Sukuk piyasası, üçüncü çeyrekteki rekor büyüme ile tahvilleri geride bıraktı. Al Natoor, "Mali konsolidasyona rağmen borç sermayesi ihraçlarının ülke kağıtları tarafından yönlendirileceğini öngörüyoruz. Bankalar ve şirketler fırsat bazında piyasa varlıklarını artırabilir" yorumu yaptı.

Fitch, Türkiye'deki dolar cinsinden sukuk stokunun yüzde 91'ine not verdiğini de kaydederken, "Notların yüzde 95'i 'BB-' seviyesinde ve tamamı "Durağan" veya "Pozitif" görünüme sahip" vurgusa yaptı.

Borç sermayesi ihracı 9 ayında yüzde 19 arttı

Borç sermayesi ihracı 2025'in ilk dokuz ayında, yıllık yüzde 19,2 artarak 112,3 milyar dolara çıktı. TL ihraclar rakamın üçte ikisini oluşturuyor, geri kalan miktar ise ağırlıklı dolar cinsinden oldu.

Yurt dışı yatırımcıların yurt içi ülke tahvillerindeki payı üçüncü çeyrek sonunda yüzde 7,1'e geriledi. Bu oran 2024 üçüncü çeyreğinde yüzde 9,9 ile 4 yılın zirvesindeydi. Yerleşik bankalar, yurt içi ülke tahvillerinin yüzde 62'sini tutarak ana yatırımcı konumunda bulunuyorlar.

Fitch verilerine göre, ayrıca, Sukuk bakiyesi üçüncü çeyrek sonunda yıllık yüzde 35,9 artışla 39,4 milyar dolara ulaştı. Rakam, tahvillerdeki yüzde 18,3 artışın iki katı olarak dikkat çekti. Sukuk'un borç sermayesindeki payı yüzde 7,8'e yükseldi.

2025'in ilk dokuz ayındaki sukuk ihracı 12,8 milyar dolarla 2024 yılının tamamını yüzde 8,9 geçti ve borç sermayesi ihracının yüzde 11,4'ünü oluşturdu.