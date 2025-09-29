  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Fitch'ten Petkim’in kredi notunu düşürme kararı
Takip Et

Fitch'ten Petkim’in kredi notunu düşürme kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, zayıf kârlılık ve yüksek borçluluk nedeniyle Petkim’in kredi notunu düşürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch'ten Petkim’in kredi notunu düşürme kararı
Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Petkim’in uzun vadeli döviz cinsi notunu CCC+’dan CCC’ye indirdi.

Kuruluş, Avrupa kimya piyasasındaki zayıflığın devam etmesi nedeniyle Petkim’in kârlılığının en az 2026 yılına kadar çok zayıf kalmasını ve yüksek borçluluğun sürmesini bekliyor. Raporda yer alan tahmine göre şirketin FAVÖK net kaldıraç oranı 2025–2027 döneminde çift haneli seviyelerde seyredecek ve 2028’de ancak %9,4’e gerileyerek hâlâ yüksek kalacak.

Ciner Grubu'nun Londra’daki şirketi WE Soda’dan açıklamaCiner Grubu'nun Londra’daki şirketi WE Soda’dan açıklamaŞirket Haberleri

 

Beyaz Saray, Gazze planını açıkladıBeyaz Saray, Gazze planını açıkladıDünya

 

Ekonomi
ABD'nin altın rezervleri 1 trilyon doları aştı: Tüm zamanların rekoru
ABD'nin altın rezervleri 1 trilyon doları aştı
Goldman Sachs: Küresel hisselerde yıl sonuna kadar pozitif seyir bekleniyor
Küresel hisselerde yıl sonuna kadar pozitif seyir bekleniyor
Türk mobilya devinden kötü haber! İflası açıklandı
Türk mobilya devinden kötü haber! İflası açıklandı
TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında anlaşma
TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında anlaşma
Borsa İstanbul'dan 5 hisseye yönelik tedbir kararı
Borsa İstanbul'dan 5 hisseye yönelik tedbir kararı
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı