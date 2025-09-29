Fitch'ten Petkim’in kredi notunu düşürme kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Petkim’in uzun vadeli döviz cinsi notunu CCC+’dan CCC’ye indirdi.

Kuruluş, Avrupa kimya piyasasındaki zayıflığın devam etmesi nedeniyle Petkim’in kârlılığının en az 2026 yılına kadar çok zayıf kalmasını ve yüksek borçluluğun sürmesini bekliyor. Raporda yer alan tahmine göre şirketin FAVÖK net kaldıraç oranı 2025–2027 döneminde çift haneli seviyelerde seyredecek ve 2028’de ancak %9,4’e gerileyerek hâlâ yüksek kalacak.