Fitch'ten rapor: Hürmüz'deki kapanma en çok hangi ülkeleri etkileyecek?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının bölgedeki ülkelerin ekonomilerine etkisine ilişkin yayımladığı analizdeki tespitler, Boğaz'ın bir aydan az süre boyunca fiilen kapalı kalacağı ve enerji üretimi ile ulaşım altyapısında önemli bir hasar görülmeyeceğine ilişkin temel varsayıma dayanıyor.

Buna göre kuruluş, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasının bölgedeki Orta Doğu ülkeleri üzerindeki etkisi farklılık gösterecek olsa da tüm ülkelerin mevcut derecelendirme seviyeleri dahilinde bu etkiyi absorbe edebileceklerini öngördü.

Umman hariç Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üye ülkeleri ve Irak, hidrokarbon ihracatlarının çoğunu Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştiriyor.

Bahreyn, Irak, Kuveyt ve Katar, ihracatlarının yüzde 87 ila 95'ini bu geçit üzerinden gönderiyor. Irak ve Katar, üretimlerinin önemli bir kısmını halihazırda durdurdu.

Hürmüz Boğazı'ndan 2025'te yapılan sevkiyatlara ilişkin veriler ve kapatma süresince varil başına 85 dolar olarak varsayılan petrol fiyatı temel alınarak, her bir kapatma haftasının bu dört ülkenin hidrokarbon ihracat gelirlerini Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yaklaşık yüzde 0,4'ü oranında azaltacağı tahmin ediliyor. Bu kaybın bir kısmının depolanan hidrokarbonların satışı yoluyla telafi edileceği ancak tam bir telafinin zor olacağı öngörülüyor.