Fitch’ten sonra açıkladı: 2025’te Türkiye’nin karne günleri

Fitch'in ardından S&P Global de Türkiye için 2025 takvimini açıkladı.

S&P'nin "2025 EMEA Egemen, Bölgesel ve Yerel Yönetim Derecelendirme Yayın Tarihleri ​​Takvimi"ne göre, Türkiye için iki gözden geçirme tarihi belirlendi.

Buna göre, S&P Global ilk olarak 25 Nisan 2025, ikinci olarak ise 17 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye için olası raporlarını açıklayacak.

S&P Global, en son 1 Kasım tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan, "BB-"ye yükseltirken, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etti.

Fitch de iki tarih belirledi

Fitch, 2025 yılına ilişkin "Ülkelerin Derecelendirme İnceleme Takvimi"ni yayımladı.

Takvime göre, Türkiye için ilk tarih 31 Ocak 2025, ikinci tarih ise 25 Temmuz 2025 olarak açıklandı.

Fitch en son 9 Eylül tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etti.

CI takvimi açıkladı

2025 takvimini açıklayan bir başka kredi derecelendirme kuruluşu da Capital Intelligence (CI) oldu.

CI, Türkiye için ilk değerlendirmesini 16 Mayıs 2025, ikinci değerlendirmesini 14 Kasım 2025 tarihinde yapacak.

En son diğer kurumlar gibi CI da Türkiye'nin notunu yükseltti; 15 Kasım'da "B" olan not "BB-"ye çıkarılırken, görünüm "pozitif"den "durağan"a çekildi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Fitch, söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, diğer büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global ile Moody's, söz konusu tarihleri pas geçebiliyor.