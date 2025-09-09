  1. Ekonomim
Fitch, THY’nin Air Europa hisselerini almasının, hızla büyüyen Latin Amerika-Avrupa rotalarındaki erişimini artıracağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch'ten THY analizi: Air Europa hissesi alımı Latin Amerika-Avrupa ağını güçlendirecek
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Hava Yolları’nın (THY) Air Europa’daki hisselerini almasının, şirketin Latin Amerika ve İspanya hattındaki ağ erişimini güçlendireceğini açıkladı.

Fitch, satın almanın finansal kaldıraç üzerinde sınırlı etkisi olacağını ve Türkiye-İspanya arasındaki yolcu ile kargo uçuş ağını destekleyeceğini belirtirken, THY’ye hızla büyüyen Latin Amerika-Avrupa rotalarına açılma fırsatı sunduğunu vurguladı.

6 ile 12 ay içerisinde tamamlanmasının öngörülüyor

Açıklamada, “Air Europa, THY’den çok daha küçük olmakla birlikte, Güney Amerika rotalarında çok daha güçlüdür ve İspanya'nın Madrid-Barajas havalimanında ikinci en büyük konuma sahip olmanın avantajlarından yararlanmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Air Europa'nın azınlık hisselerinin THY tarafından 300 milyon Euro'ya satın alacağının anımsatıldığı açıklamada, düzenleyici kurumların onayına bağlı olarak satın almanın 6 ile 12 ay içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Tamamlayıcı satın almalar yapma eğilimini sürdürüyor

Fitch'in açıklamasında, THY, Air France KLM ve Lufthansa gibi büyük Avrupalı hava yolu şirketleri arasında azınlık hisseleri veya tamamlayıcı satın almalar yapma eğilimini sürdüğü ifade edilerek, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) hava yollarının konsolidasyonu için bir sonraki olası adayın TAP Air Portugal olduğu aktarıldı.

Öte yandan, THY tarafından 19 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Air Europa bünyesindeki azınlık payların devralınmasına yönelik bağlayıcı teklifinin Air Europa tarafından kabul edildiğini bildirilmişti.

