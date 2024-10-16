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Fitch'ten 'Türk bankaları' açıklaması

Fitch Rating, Türk bankacılık sektöründe azalan devlet müdahalesi riskinin, 17 Eylül'de 24 Türk bankasının 12'sinin notunu yükseltmesine neden olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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Fitch'ten 'Türk bankaları' açıklaması
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Fitch Ratings bugün yayınladığı raporda, "Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu 'BB-'/Stabil'e yükseltmesinin ardından azalan faaliyet ortamı riski de önemli bir faktör oldu. Yabancı sermayeli ve büyük özel Türk bankalarının çoğunun Uzun Vadeli Yabancı Para (LTFC) İhraççı Temerrüt Notları (IDR), Fitch'in bankacılık sistemine bir tür hükümet müdahalesinin ülke temerrüdünden daha olası olduğu görüşü nedeniyle ülke IDR'sinin bir kademe altında sınırlandırılmıştı.

Bu yaklaşım, özellikle Merkez Bankası'nın rezervleri ve bankaların döviz likiditesi için gerekli olan Türk bankalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile yaptıkları döviz swapları yoluyla, ülke ile bankacılık sektörü arasındaki önemli bağlantıyı yansıtmaktaydı.

Fitch artık Türk bankalarının LTFC IDR'lerini Türkiye'nin LTFC IDR'sinin bir kademe altında notlandırmıyor. Bu durum, dokuz yabancı sermayeli destek bankasının LTFC IDR'lerinin 'B'den 'BB-'ye iki kademe yükseltilmesine doğrudan yol açmış ve üç büyük özel sermayeli VR bankasının LTFC IDR'lerinin yükseltilmesine katkıda bulunan bir faktör olmuştur.

Fitch'in devlet müdahalesi riskini yeniden değerlendirmesi, ana banka notları Türkiye'nin üzerinde olmasına rağmen hissedar destek notları sınırlandırılmış olan yabancı sermayeli bankaların LTFC IDR'lerini etkilemiştir. Ayrıca, devir, konvertibilite ve müdahale risklerinin yakalanması nedeniyle, Canlılık Notları (VR) LTFC IDR'lerinin üzerinde olan üç büyük özel sermayeli Türk bankasının LTFC IDR'lerini de etkilemiştir" dedi.

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