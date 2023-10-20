Fitch'ten Türk bankaları analizi: Kârlarda toparlanma bekliyoruz

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarını izleme raporunu yayımladı. Raporda, Türk bankalarının kredi büyümesinin 2023'ün ikinci çeyreğinde daha da yavaşladığını belirtirken; düzenleyici tedbirler göz önüne alındığında büyümenin 2023'ün ikinci yarısında zayıf kalmasını beklediklerini ifade etti. Kuruluş, ancak yetkililerin politika değişikliği kapsamında bazı tedbirleri gevşetmesi, bankaların kredi verme iştahını koruyacağını belirtti.

Fitch, bankaların faaliyet karı/ortalama risk ağırlıklı varlık oranının, büyük ticari kazançlar ve ücretler nedeniyle marj daralmasına rağmen 2023'ün ikinci çeyreğinde iyileşme gösterdiğini kaydetti. Fitch'e göre TL mevduatları üzerindeki fiyat baskısına rağmen, yüksek kredi getirileri ve TÜFE kaynaklı kazançlar nedeniyle marjların 2023'ün ikinci yarısında bir miktar toparlanması bekleniyor.

Derecelendirme kuruluşu, kur korumalı mevduat uygulamasının kademeli olarak sona ermesi nedeniyle bankaların yabancı para mevduat paylarının ikinci yarıda önemli ölçüde artmasını beklemediklerini belirtti.