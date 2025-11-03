Fitch'ten Türk bankaları için 2026 öngörüsü

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının kısa vadeli dış borcunun yüksek seviyesini koruduğunu ancak, 2026’dan itibaren daha uzun vadeli ihraçlarla azalmaya başlayacağını bildirdi.

Kuruluş, sıkı para politikası ve iyileşen yatırımcı güveni sayesinde yeniden finansman risklerinin azaldığını, ancak politika sinyalleri ve iç siyasete duyarlılığın yüksek olduğunu belirtti.

Fitch’e göre, bankaların dış borcu 2025’in ilk yarısında 160 milyar dolara ulaştı. Bu, 2024’teki 17 milyar dolarlık artışa kıyasla 7 milyar dolarlık bir yükseliş anlamına geliyor. Kısa vadeli dış borç 102 milyar dolarda sabit kalırken, uzun vadeli ihraçların artması ve kısa vadeli borçların geri ödenmesi etkili oldu.

Yabancı para likiditesi 55 milyar dolara çıkarak (2024 sonu: 44 milyar dolar) kısa vadeli borçların büyük kısmını karşıladı. Ancak likidite seviyesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile yapılan döviz takaslarının çözülmesinin ardından hâlâ tarihsel ortalamaların altında.

Dolarizasyon oranı yükseldi

Dolarizasyon oranı, döviz talebi ve kur korumalı mevduatların azalmasıyla yükselerek toplam mevduatın yüzde 38’ine (193 milyar dolar) ulaştı. Kur korumalı mevduatlar ise, eylül sonunda 7 milyar dolara (yüzde 2,3) geriledi. Fitch, olası politika değişikliklerinin istikrar risklerini yeniden artırabileceğini, ancak bunun temel senaryo olmadığını vurguladı.