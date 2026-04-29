Fitch'ten Türk bankaları için ikili risk tablosu

Fitch Ratings, 9 büyük Türk bankasının sermaye yeterliliğini dolar/TL kuru ve takipteki kredi (NPL) oranlarında, 2026 sonu baz senaryo beklentilerinin üzerinde stres testine tabi tuttuğunu açıkladı. Kuruluş, baz senaryosunda 2026 sonu için dolar/TL kurunu 49,5 ve NPL oranını yüzde 3,4 olarak öngörürken, bu iki unsurun bankaların ödeme gücü açısından temel riskler olduğunu vurguladı.

Fitch'e göre, bankaların büyük bölümü yasal asgari sermaye oranlarının üzerinde yeterli tamponlarını koruyor. Ancak ciddi kur oynaklığı ve varlık kalitesindeki bozulma durumunda bu tamponların aşınabileceği belirtildi.

Kur 60 olursa rahat, 75 olursa risk büyüyor

En hafif stres senaryosunda, dolar/TL kurunun 60 seviyesine yükselmesi ve NPL oranının 2,5 puan artması halinde hiçbir bankanın yasal minimum sermaye gerekliliklerini ihlal etmediği ifade edildi. En ağır senaryoda ise, dolar/TL kurunun 75'e çıkması ve NPL oranının 7,5 puan yükselmesi halinde bir bankanın asgari çekirdek sermaye (CET1) oranı olan yüzde 4,5'in 108 baz puan altına düştüğü kaydedildi.

Raporda, kamu bankalarının düzenleyici asgari oranların üzerindeki sermaye tamponlarının özel bankalara kıyasla tüm senaryolarda daha düşük olduğu vurgulandı. Bunun, daha zayıf başlangıç sermaye pozisyonları ve değer düşüklüğü öncesi faaliyet kârı tamponlarından kaynaklandığı belirtildi. Ortalama tampon oranı, kamu bankalarında brüt kredilerin yüzde 5,5'i, özel bankalarda ise yüzde 7,2'si seviyesinde hesaplandı.

Fitch, Türk lirasında yüzde 10'luk değer kaybının 9 bankanın toplam CET1 oranını yaklaşık 50 baz puan düşüreceğini, NPL oranındaki her 1 puanlık artışın ise bu oranı yaklaşık 46 baz puan azaltacağını tahmin etti.

Sorunlu kredilerde artış sürecek

Sektörde takipteki kredilerin toplam kredilere oranı 2025 sonunda yüzde 2,5 seviyesinde bulunurken, Nisan 2026 ortasında bu oran yüzde 2,7'ye yükseldi. Fitch, özellikle teminatsız bireysel krediler ve KOBİ portföyleri kaynaklı baskılarla bu oranın yıl boyunca artmasını bekliyor. Kuruluş, bölgesel çatışmaların uzaması halinde tüm segmentlerde baskının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Fitch ayrıca, yabancı ortaklı bankalarda hissedar desteğini ve kamu bankalarında Türk otoritelerinden gelebilecek olağan desteği kredi notlamasına dahil ettiğini, ancak bu destek mekanizmalarının stres test sonuçlarına yansıtılmadığını belirtti.