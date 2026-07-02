Fitch'ten Türk finans sektörüne 'kötü' haber!

Fitch Ratings, ABD-İran çatışması ve yüksek seyreden enflasyon nedeniyle Türk bankaları, banka dışı finansal kuruluşlar ve sigorta şirketlerinin faaliyet koşullarının kötüleştiğini açıkladı.

Kuruluş, daha zayıf makroekonomik beklentiler, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı öngörüsü nedeniyle üç sektör için 2026 yıl ortası sektör görünümünü "Nötr"den "Kötüleşen"e revize etti.

Fitch'e göre Türk bankaları açısından en büyük zorluk uzun süre yüksek kalacak faiz oranları olacak. Kuruluş, TL faiz indirimlerinin net faiz marjlarını desteklemesinin, yükümlülüklerin varlıklardan daha hızlı yeniden fiyatlanması nedeniyle beklenenden daha uzun süreceğini öngördü. Aylık kredi büyüme sınırları, zorunlu karşılıklar, TL mevduat payına ilişkin düzenlemeler, artan kredi karşılıkları ve enflasyona bağlı maliyetlerin de kârlılık üzerinde baskı oluşturacağı belirtildi.

Kuruluş, daha yavaş ekonomik büyüme ve yüksek faiz ortamı nedeniyle 2026'da aktif kalitesinin daha da bozulmasını beklediğini açıkladı. Tahsili gecikmiş alacak oranlarında özellikle teminatsız bireysel krediler ve KOBİ segmentinde ılımlı artış öngören Fitch, buna rağmen yeterli karşılıklar ve karşılık öncesi kârlılık sayesinde bozulmanın yönetilebilir kalacağını değerlendirdi.

Fitch, İran çatışmasının başlamasının ardından kısa süre duran Türk bankalarının tahvil ihraçlarına yeniden başladığını, bankaların uygun piyasa koşullarında sermaye piyasalarına erişmeyi sürdüreceğini belirtti. Mevduat dolarizasyonunun kontrol altında olduğu ancak para politikası ve piyasa güvenine karşı hassasiyetini koruduğu ifade edildi.

Banka dışı finansal kuruluşları da baskı altında kalacak

Banka dışı finansal kuruluşlar ile finansman ve leasing şirketlerinin de yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle baskı altında kalacağı belirtildi. Fitch, özellikle finansman esnekliği ve likidite açısından daha hassas olan bu kuruluşlarda aktif kalitesi ve kârlılık üzerinde baskı beklediğini kaydetti. Leasing şirketlerinin 2025'te daha düşük kredi faizleriyle verdikleri krediler nedeniyle 2026'da vade uyumsuzluğundan kaynaklanan marj daralması yaşayabileceği ifade edilirken, faktoring sektörünün büyümesi ve aktif kalitesinin makroekonomik gelişmelere duyarlı olduğu vurgulandı.

Fitch, hayat dışı sigorta sektöründe ise yüksek enflasyon ve yoğun rekabet nedeniyle kârlılığın zayıflamasını beklediğini bildirdi. Artan hasar maliyetlerinin teknik marjları daralttığı, bazı şirketlerin pazar payını korumak amacıyla prim artışı yerine indirim uygulamasının teknik kârlılık üzerinde ilave baskı yarattığı belirtildi. Motorlu araç, yangın ve sağlık branşlarında birleşik rasyoların ilk çeyrekte bozulduğu ve bu eğilimin yıl boyunca sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Kuruluş, sigorta şirketlerinin kârlılığının özellikle zorunlu trafik sigortasındaki teknik zararları telafi eden banka mevduatları ve devlet tahvillerinden elde edilen yüksek yatırım gelirlerine bağlı kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Fitch ayrıca sektör görünümlerinin faaliyet ve iş ortamına ilişkin genel değerlendirmeleri yansıttığını, bunun kredi notu görünümlerinden farklı olduğunu ve Türk bankaları, sigorta şirketleri ile banka dışı finansal kuruluşların kredi notu görünümlerinin "Durağan" olmaya devam ettiğini vurguladı.