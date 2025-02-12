Fitch'ten Türk İslami bankaları için 2025 tahmini

Fitch Ratings, Türk İslami bankalarının pazar payı, sektör genelindeki kredi büyüme sınırlamaları ve bazı bankalardaki sermaye kısıtlamaları nedeniyle 2024 yılında düştüğünü bildirdi.

Fitch, kredi ve finansmanlardaki büyüme sınırlamalarının devam etmesi, bankaların yetkililer için stratejik önemi, yeni dijital İslami bankaların kurulma potansiyeli ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden devam eden ilgi nedeniyle büyümeye geri dönmeden önce, 2025 yılında pazar paylarının sabit, istikrarlı olmasını beklediklerini vurguladı.

Fitch 6 katılım bankasının notlarını yükseltilmişti

Eylül 2024'te Fitch tarafından derecelendirilen altı katılım bankasının tümünün notları, hükümetin artan destek sağlama kabiliyetini, azalan müdahale riskini ve iyileşen faaliyet ortamını yansıtacak şekilde yükseltilmişti.

"Sermaye yeterliliği bankaların risk profilleri için yeterli ve sermaye oranlarının 2025'te genel olarak istikrarlı olmasını bekliyoruz" diyen Fitch, kârlılık tamponlarının sermayelendirmeyi desteklemeye devam etmesini, sermaye tamponlarının ise yine bankalar arasında farklılık göstermesini beklediklerini ifade etti.

Ortalama Türk İslami bankalarının sorunlu finansman oranının, İslami bankaların perakende finansmandaki düşük payı nedeniyle Türk bankacılık sektörü ortalamasının altında kaldığına dikkat çeken Fitch, "GSYH büyümesi yavaşladıkça ve enflasyon düştükçe, 2025 yılında sorunlu finansmanlar, yüksek kalmaya devam etse de, sadece ılımlı bir şekilde artacaktır" dedi

Fitch, "Türkiye'deki İslami bankalar ağırlıklı olarak mevduatla finanse edilmekte olup, halen oldukça yüksek olan piyasa maliyetleri nedeniyle konvansiyonel bankalara benzer şekilde uluslararası piyasalara fırsatçı bir şekilde girmelerini bekliyoruz. Döviz likiditesi, merkez bankası ile döviz swaplarının kaldırılmasının ardından likit varlıkların kalitesinin artmasından faydalanarak yeterli seviyededir" değerlendirmesini de yaptı.