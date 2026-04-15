Fitch’ten Türkiye analizi: Rezervlerde baskı azaldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

Morales, değerlendirmelerinde, İran savaşı gibi dış gelişmelerin küresel ve Türkiye makroekonomik dengeleri üzerinde belirleyici olduğunu vurgularken, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Morales, geçtiğimiz hafta yapılan takvim dışı değerlendirme için, “Bu görünüm revizyonu, uluslararası rezervler gibi önceki pozitif görünümümüzün ana belirleyicilerinden birini etkileyen öngörülemeyen dış gelişmelerle ilgili” diyerek dış faktörlere dikkat çekti.

İran savaşının ilk döneminde TCMB’nin rezervlerinde belirgin bir gerileme yaşandığını belirten Morales, bu gelişmede hem Merkez Bankası müdahaleleri hem de altın fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğunu ifade etti.

Rezervlerde toparlanma

Son dönemde rezerv dinamiklerinde daha olumlu bir tablo oluştuğunu belirten Morales, “Rezervler üzerindeki baskının azaldığını ve hatta net pozisyonda toparlanma olabileceğini görüyoruz” dedi.

Morales, yıl sonu rezerv beklentisinin yaklaşık 164 milyar dolar seviyesinde olduğunu paylaştı.

Cari dengeye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Morales, “Cari açık tahminimizi bu yıl için GSYH’nin yaklaşık yüzde 2,5’i seviyesine yükselttik ve bunu hâlâ yönetilebilir buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kısa vadeli dış borcunun yaklaşık 239 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Morales, bu rakamın rezervlere kıyasla yüksek göründüğünü ifade etti.

Morales, buna karşın finansmana erişim kabiliyetinin sürdüğünü vurgulayarak “Kamu ve özel sektörün, belirsizlik dönemlerinde dahi dış finansmana erişim sağlayabildiğini görüyoruz. Bu da olumlu bir unsur” dedi.

Enflasyon beklentisi yükseldi

Enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesinde Morales, “2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 27’ye yükselttik” dedi.

Enerji fiyatlarının enflasyon ve cari denge üzerinde kritik rol oynadığını vurgulayan Morales, risklerin devam ettiğini söyledi.

“Enerji fiyatları yüksek kalırsa bu durum hem enflasyonu hem de cari açığı olumsuz etkiler” diyen Morales, temel senaryolarında petrol fiyatlarının 70 dolar civarında dengeleneceğini ve zirvenin yılın ikinci çeyreğinde görüleceğini ifade etti.

Faiz indirimi beklenmiyor

Para politikasına ilişkin beklentilerini de paylaşan Morales, Merkez Bankası’nın kısa vadede ihtiyatlı kalacağını belirtti.

Morales “Merkez bankasının kısa vadede temkinli duruşunu korumasını bekliyoruz. Bir sonraki toplantıda faiz indirimi beklemiyoruz” diye konuştu.

Faiz indirimlerinin yıl içinde başlayabileceğini ancak önceki beklentilere kıyasla daha sınırlı olacağını ifade eden Morales, politika faizi tahminlerini de açıkladı:

“Politika faizi için beklentimiz 2026 sonunda yüzde 32,5, 2027 sonunda ise yaklaşık yüzde 23 seviyesinde.”

“Jeopolitik şok ekonomide yönetimi zorlaştırıyor”

Türkiye’nin son dönemde uyguladığı ekonomi politikalarına da değinen Morales, genel çerçevenin tutarlı olduğunu ancak mevcut şokların süreci zorlaştırdığını söyledi.

Morales, “Türkiye 2023’ten bu yana genel olarak tutarlı bir politika çerçevesi uyguluyor. Ancak bu jeopolitik şok, enflasyonu düşürme ve politika güvenilirliğini yeniden inşa etme sürecini zorlaştırıyor” dedi.

Morales, mevcut sürecin ekonomi yönetiminin ortodoks ve güvenilir politika setine bağlılığını test etmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.