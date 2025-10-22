  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Fitch’ten “Türkiye” başlıklı önemli toplantı
Takip Et

Fitch’ten “Türkiye” başlıklı önemli toplantı

Fitch, 4 Kasım'da Türkiye konulu etkinlik düzenleyecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch’ten “Türkiye” başlıklı önemli toplantı
Takip Et

Fitch Ratings, 4 Kasım 2025 Salı günü "Fitch on Türkiye" başlıklı yarım günlük etkinlik düzenleyecek. Etkinlik yüz yüze gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, Fitch'in ülke riskleri, şirketler, finans kuruluşları ve sürdürülebilir Finans ekiplerinden kıdemli analistler bir araya gelecek.

Toplantıda Türkiye'nin ülke notunun arkasındaki sürükleyiciler ve mevcut politika setinin sürdürülebilirliği ele alınacak. Dezenflasyon süreci dahil makro-finansal beklentiler, döviz rezervleri ve Türk bankalarının görünümü de gündemde olacak.

 

 

Ekonomi
Bakanlık uyardı: Eski tip ehliyeti olanlar için süre daralıyor
Bakanlık uyardı: Eski tip ehliyeti olanlar için süre daralıyor
Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bakanlık iki ürünü ifşa etti
Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bakanlık iki ürünü ifşa etti
Türk halıları 175 ülkeye yayıldı: Dokuz ayda 2,1 milyar dolarlık gelir elde edildi
Türk halıları 175 ülkeye yayıldı: Dokuz ayda 2,1 milyar dolarlık gelir elde edildi
Prof. Dr. Hakan Kara’dan iki farklı Merkez Bankası anketi
Prof. Dr. Hakan Kara’dan iki farklı Merkez Bankası anketi
Şehit yakınları ve gaziler için 2026 yılı bütçesinde 19,1 milyar lira ayrıldı
Şehit yakınları ve gaziler için 2026 yılı bütçesinde 19,1 milyar lira ayrıldı
Yabancı kurumların Merkez Bankası faiz kararı beklentileri ne yönde?
Yabancı kurumların Merkez Bankası faiz kararı beklentileri ne yönde?