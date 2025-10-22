Fitch’ten “Türkiye” başlıklı önemli toplantı
Fitch, 4 Kasım'da Türkiye konulu etkinlik düzenleyecek.
Fitch Ratings, 4 Kasım 2025 Salı günü "Fitch on Türkiye" başlıklı yarım günlük etkinlik düzenleyecek. Etkinlik yüz yüze gerçekleştirilecek.
Etkinlikte, Fitch'in ülke riskleri, şirketler, finans kuruluşları ve sürdürülebilir Finans ekiplerinden kıdemli analistler bir araya gelecek.
Toplantıda Türkiye'nin ülke notunun arkasındaki sürükleyiciler ve mevcut politika setinin sürdürülebilirliği ele alınacak. Dezenflasyon süreci dahil makro-finansal beklentiler, döviz rezervleri ve Türk bankalarının görünümü de gündemde olacak.