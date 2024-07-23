Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi: KİK bankaları güçlü bir varlık büyütme iştahı gösteriyor

Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere önemli bölgesel pazarlardaki varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösterdiklerini söyledi.

Bazı KİK bankalarının Türkiye (B+/Pozitif), Mısır (B-/Pozitif) ve Hindistan'da (BBB-/Stabil) banka satın almak istediklerini belirten Fitch, "Dış büyümenin bazı KİK bankalarının iş modellerini çeşitlendirme ve kârlılığı artırma stratejisinin bir parçası olduğuna inanıyoruz. Yüksek büyüme oranına sahip pazarlara sermaye aktararak kendi iç pazarlarındaki zayıf büyümeyi telafi edebilirler." dedi.

"Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın her biri KİK'ten çok daha büyük nüfusa ve güçlü reel GSYH büyüme beklentileri ve ekonomilerine göre daha küçük bankacılık sistemleri nedeniyle banka sektörü büyümesi için daha büyük potansiyele sahip" değerlendirmesini yapan Fitch, devamında şunları kaydetti:

"En büyük KİK piyasalarında yüzde 200'ün üzerinde olan bankacılık sistemi varlıkları/GSYH oranları bu ülkelerde yüzde 100'ün altında ve 2023 yılında özel kredi/GSYH oranı Mısır'da sadece yüzde 27, Türkiye'de yüzde 43 ve Hindistan'da yüzde 60'tır. KİK bankalarının KİK bölgesi dışındaki ana faaliyet alanı, 1Ç24 sonunda yaklaşık 150 milyar ABD doları varlığa sahip oldukları Türkiye ve Mısır'daki iştirakleridir. Bu pazarlar büyümenin ana odağı olsa da, özellikle Hindistan ile güçlü ve büyüyen finansal ve ticari bağlantıları olan BAE bankalarının Hindistan'a olan ilgisi artmaktadır.”